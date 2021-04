Grillo: Meloni, 'distonico dopo aver usato giustizialismo spinto per anni' (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "A differenza di Grillo, io non faccio politica su queste cose. Di questo si occupa la magistratura ma trovo distonico Grillo che attacca la magistratura dopo aver usato un giustizialismo spinto per anni e aver fatto casse di voti su questo". Lo dice Giorgia Meloni a Stasera Italia su rete4. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "A differenza di, io non faccio politica su queste cose. Di questo si occupa la magistratura ma trovoche attacca la magistraturaunperfatto casse di voti su questo". Lo dice Giorgiaa Stasera Italia su rete4.

