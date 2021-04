Grillo: genitori ragazza, ‘siamo distrutti, cerca di ridicolizzare il nostro dolore’ (2) (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) – Ma cosa ha detto Grillo nel video? “Mio figlio è su tutti i giornali come stupratore seriale insieme ad altri 3 ragazzi… Io voglio chiedere veramente perché un gruppo di stupratori seriali non sono stati arrestati, la legge dice che vanno presi e messi in galera e interrogati. Sono liberi da due anni, ce li avrei portati io in galera a calci nel culo”. “Allora perché non li avete arrestati? Perché vi siete resi conto che non è vero niente, non c’è stato niente perché chi viene stuprato fa una denuncia dopo 8 giorni vi è sembrato strano”, ha detto ancora Grillo nel video. “E’ strano. E poi c’è tutto un video, passaggio per passaggio, in cui si vede che c’è un gruppo che ride, ragazzi di 19 anni che si divertono e ridono in mutande e saltellano con il pisello, così…perché sono quattro coglioni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) – Ma cosa ha dettonel video? “Mio figlio è su tutti i giornali come stupratore seriale insieme ad altri 3 ragazzi… Io voglio chiedere veramente perché un gruppo di stupratori seriali non sono stati arrestati, la legge dice che vanno presi e messi in galera e interrogati. Sono liberi da due anni, ce li avrei portati io in galera a calci nel culo”. “Allora perché non li avete arrestati? Perché vi siete resi conto che non è vero niente, non c’è stato niente perché chi viene stuprato fa una denuncia dopo 8 giorni vi è sembrato strano”, ha detto ancoranel video. “E’ strano. E poi c’è tutto un video, passaggio per passaggio, in cui si vede che c’è un gruppo che ride, ragazzi di 19 anni che si divertono e ridono in mutande e saltellano con il pisello, così…perché sono quattro coglioni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SalvatoreMerlo : Paola Taverna solidarizza con Grillo che ha il figlio rinviato a giudizio per stupro. E lo fa, dice, “da mamma”. A… - TeresaBellanova : La gogna mediatica è una pratica vergognosa. Ed è abominevole la facilità con cui si giudica la vita delle persone… - annoupanoux : RT @SalvatoreMerlo: Paola Taverna solidarizza con Grillo che ha il figlio rinviato a giudizio per stupro. E lo fa, dice, “da mamma”. Anche… - MysteryFaith424 : RT @SalvatoreMerlo: Paola Taverna solidarizza con Grillo che ha il figlio rinviato a giudizio per stupro. E lo fa, dice, “da mamma”. Anche… - SchwoarzMola : RT @SalvatoreMerlo: Paola Taverna solidarizza con Grillo che ha il figlio rinviato a giudizio per stupro. E lo fa, dice, “da mamma”. Anche… -