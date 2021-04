Grillo difende il figlio: “Macché stupratore, solo un coglione. I ragazzi si stavano divertendo” (video) (Di lunedì 19 aprile 2021) Difesa a oltranza. In un video postato sul suo Blog, Beppe Grillo prende le difese del figlio Ciro, accusato di stupro di gruppo. Lo fa in un momento in cui fotografie e intercettazioni stanno aggiungendo elementi a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, e di altri tre ragazzi, tutti indagati per violenza sessuale. Il presunto stupro, denunciato da una studentessa italo-svedese, sarebbe avvenuto nell’estate del 2019 nella villa di Beppe Grillo in Costa Smeralda. Ora la procura di Tempio Pausania si starebbe preparando per chiedere il rinvio a giudizio per i quattro ragazzi. La difesa sostiene che la studentessa fosse consenziente, ma gli elementi analizzati dalla procura potrebbero portare gli indagati verso il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 aprile 2021) Difesa a oltranza. In unpostato sul suo Blog, Beppeprende le difese delCiro, accusato di stupro di gruppo. Lo fa in un momento in cui fotografie e intercettazioni stanno aggiungendo elementi a carico di Cirodel fondatore del Movimento 5 Stelle, e di altri tre, tutti indagati per violenza sessuale. Il presunto stupro, denunciato da una studentessa italo-svedese, sarebbe avvenuto nell’estate del 2019 nella villa di Beppein Costa Smeralda. Ora la procura di Tempio Pausania si starebbe preparando per chiedere il rinvio a giudizio per i quattro. La difesa sostiene che la studentessa fosse consenziente, ma gli elementi analizzati dalla procura potrebbero portare gli indagati verso il ...

Corriere : ?? «Mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale insieme ad altri tre ragazzi. Ormai sono due anni,… - angelo7milano : RT @SecolodItalia1: Grillo difende il figlio: “Macché stupratore, solo un coglione. I ragazzi si stavano divertendo” (video) - Giornaleditalia : Grillo difende figlio accusato di stupro: 'Se dovete arrestare un innocente arrestate me' - mirella2spa : RT @Corriere: ?? «Mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale insieme ad altri tre ragazzi. Ormai sono due anni, sono stufo… - nino_pitrone : Corriere della Sera: #Grillo difende il figlio #Ciro: «Stupro? Non ha fatto niente, si vede dal video, arrestate me… -