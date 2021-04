Grillo, bufera dopo il video sul figlio accusato di stupro. Deputata M5S: anch'io vittima (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma - "Ho avuto una relazione con una persona violenta per un breve periodo e per elaborare quanto era successo ci ho messo sei mesi, poi ho denunciato". Sono quasi le otto di sera quando Federica ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma - "Ho avuto una relazione con una persona violenta per un breve periodo e per elaborare quanto era successo ci ho messo sei mesi, poi ho denunciato". Sono quasi le otto di sera quando Federica ...

Advertising

askanews_ita : Bufera su Grillo per il video sul figli #Grillo - zazoomblog : Beppe Grillo bufera per il video sul figlio Ciro e lo stupro. I genitori della 19enne: “Farsa ripugnante” - #Beppe… - juornoit : #Juorno Grillo si sfoga per difendere il figlio accusati di stupro e... - SaiuGraziano : RT @Celestinoguada: Non ci posso credere. Il FQ parla oggi del finanziamento della Moby al blog di Grillo, alla Casaleggio, ma poi aggiunge… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @Celestinoguada: Non ci posso credere. Il FQ parla oggi del finanziamento della Moby al blog di Grillo, alla Casaleggio, ma poi aggiunge… -