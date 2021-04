Grillo: Boschi, 'la ragazza bugiarda? fa torto a tutte vittime violenza' (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - La parole di Beppe Grillo "sono piene di maschilismo. Quando dice che la ragazza che ha denunciato il figlio per stupro è sostanzialmente una bugiarda perchè ha impiegato otto giorni a denunciare, fa un torto a tutte le donne vittime di violenza". Lo dice Maria Elena Boschi di Iv in un video sui social. "Perchè forse Beppe Grillo non sa il dolore che passa attraverso quelle donne che spesso non impiegano giorni ma settimane per trovare il coraggio di denunciare e superare anche magari la vergogna e l'angoscia". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - La parole di Beppe"sono piene di maschilismo. Quando dice che lache ha denunciato il figlio per stupro è sostanzialmente unaperchè ha impiegato otto giorni a denunciare, fa unle donnedi". Lo dice Maria Elenadi Iv in un video sui social. "Perchè forse Beppenon sa il dolore che passa attraverso quelle donne che spesso non impiegano giorni ma settimane per trovare il coraggio di denunciare e superare anche magari la vergogna e l'angoscia".

Advertising

HuffPostItalia : Maria Elena Boschi: 'Beppe Grillo usa il suo potere mediatico per assolvere il figlio' - ldigiov : RT @HuffPostItalia: Maria Elena Boschi: 'Beppe Grillo usa il suo potere mediatico per assolvere il figlio' - italianfirst2 : Maria Elena Boschi: 'Beppe Grillo usa il suo potere mediatico per assolvere il figlio' ????????????????????????? ?@meb?… - LeoWolf1992 : RT @HuffPostItalia: Maria Elena Boschi: 'Beppe Grillo usa il suo potere mediatico per assolvere il figlio' - giacomopeli : RT @HuffPostItalia: Maria Elena Boschi: 'Beppe Grillo usa il suo potere mediatico per assolvere il figlio' -