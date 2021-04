Grillo: Boschi, ‘due pesi e due misure, ricordate cosa ha fatto a me e a mia famiglia?’ (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Di che cosa si lamenta oggi Beppe Grillo? Di un clima schifoso, di un attacco verso la sua famiglia? Ma vi ricordate cosa ha fatto a me, a mio padre, alla mia di famiglia?”. Lo dice Maria Elena Boschi di Iv in un video sui social. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Di chesi lamenta oggi Beppe? Di un clima schifoso, di un attacco verso la sua famiglia? Ma vihaa me, a mio padre, alla mia di famiglia?”. Lo dice Maria Elenadi Iv in un video sui social. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

