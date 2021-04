Greta Thunberg dona 100mila euro all’Oms per comprare vaccini ai Paesi poveri (Di lunedì 19 aprile 2021) Greta Thunberg, la giovane attivista svedese per il clima, ha donato 100mila euro dalla sua fondazione al programma Covax per l’accesso globale ai vaccini contro il Covid-19. “La comunità internazionale deve fare di più per affrontare la tragedia che è la disuguaglianza dei vaccini”, ha detto Greta Thunberg. “Abbiamo i mezzi a nostra disposizione per correggere il grande squilibrio che esiste oggi nel mondo nella lotta contro il Covid-19. Proprio come con la crisi climatica, dobbiamo prima aiutare i più vulnerabili”, ha aggiunto. La donazione sosterrà l’acquisto di vaccini destinati alle popolazioni più vulnerabili e agli operatori sanitari in alcuni dei Paesi più ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 aprile 2021), la giovane attivista svedese per il clima, hatodalla sua fondazione al programma Covax per l’accesso globale aicontro il Covid-19. “La comunità internazionale deve fare di più per affrontare la tragedia che è la disuguaglianza dei”, ha detto. “Abbiamo i mezzi a nostra disposizione per correggere il grande squilibrio che esiste oggi nel mondo nella lotta contro il Covid-19. Proprio come con la crisi climatica, dobbiamo prima aiutare i più vulnerabili”, ha aggiunto. Lazione sosterrà l’acquisto didestinati alle popolazioni più vulnerabili e agli operatori sanitari in alcuni deipiù ...

Advertising

LaStampa : Dal clima al Covid, Greta Thunberg dona i premi vinti per comprare vaccini per i Paesi poveri - MediasetTgcom24 : Greta Thunberg dona 100 mila euro all'Oms per i vaccini ai Paesi poveri #gretathunberg - HuffPostItalia : Greta Thunberg dona 100mila euro all'Oms per i vaccini ai paesi poveri - NICOLACATAR : RT @PieraBelfanti: Greta Thunberg dona 100mila euro per il progetto 'Covax' dell'Oms a favore dei Paesi poveri - cesarebrogi1 : RT @PieraBelfanti: Greta Thunberg dona 100mila euro per il progetto 'Covax' dell'Oms a favore dei Paesi poveri -