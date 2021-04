Greta Thunberg dona 100 mila euro all'Oms per i vaccini ai Paesi poveri (Di lunedì 19 aprile 2021) Greta Thunberg, nel denunciare la 'tragedia' dell'ineguaglianza dei vaccini, ha deciso di donare 100mila euro al programma Covax per l'accesso globale alle dosi contro il Covid - 19. L'attivista ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021), nel denunciare la 'tragedia' dell'ineguaglianza dei, ha deciso dire 100al programma Covax per l'accesso globale alle dosi contro il Covid - 19. L'attivista ...

