Gravina: «Ribadiamo il no alla Superlega. I club che aderiscono sono fuori dalla FIFA»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha ribadito ancora una volta come la Federazione sia contro la creazione della Superlega Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha ribadito la contrarierà della Federazione contro la creazione della Superlega. «Ribadisco il no alla Superlega. L'unica riforma percorribile è quella nata dalla proposta Uefa sulla Champions League, ogni tentativo di fuga in avanti è irricevibile e dannoso per il calcio europeo, l'adesione a questo progetto pone gli stessi club fuori dal contesto riconosciuto dalla FIFA. Il patrimonio sportivo e culturale delle singole competizioni rappresenta un valore aggiunto per qualsiasi torneo internazionale, vogliamo difendere il merito ...

