Gravina: «L’unica riforma è quella della Champions League» (Di lunedì 19 aprile 2021) «Ribadisco il nostro no alla Superlega». Così il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, da Montreaux, dove domani si celebrerà il Congresso elettivo UEFA, commenta il progetto annunciato nella notte da 12 club che vogliono dar vita ad un nuovo torneo internazionale. «Il calcio è dei tifosi. L’unica riforma percorribile è quella nata dalla proposta UEFA L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) «Ribadisco il nostro no alla Superlega». Così il presidenteFIGC, Gabriele, da Montreaux, dove domani si celebrerà il Congresso elettivo UEFA, commenta il progetto annunciato nella notte da 12 club che vogliono dar vita ad un nuovo torneo internazionale. «Il calcio è dei tifosi.percorribile ènata dalla proposta UEFA L'articolo

