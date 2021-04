Gravina | ' Contrari alla Superlega | dannosa per il calcio europeo'

(Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA - " Ribadisco il nostro no. L'unica riforma percorribile è quella nata dproposta Uefa sulla Champions League, ogni tentativo di fuga in avanti è irricevibile e dannoso per ...

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Contrari

ha commentato il progetto annunciato nella notte da parte dei 12 Club che vogliono dar vita ad un nuovo torneo internazionale. Superlega, furia Ceferin Superlega, ecco la mossa dell'Uefa"L'unica riforma percorribile è quella nata dalla proposta Uefa sulla Champions League, ogni tentativo di fuga in avanti è irricevibile e dannoso per il calcio europeo - ha continuato- l'...Il presidente della Figc Gabriele Gravina, ora a Montreaux per la celebrazione del Congresso elettivo della UEFA in programma domani, si è espresso riguardo all'ufficialità del progetto Superlega, ann ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.