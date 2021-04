GP Emilia Romagna | Brawn | Russell è rimasto senza spazio

Advertising

ScuderiaFerrari : È il grande giorno ?? Il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna è qui ?? @autodromoimola… - ItalianAirForce : A bordo degli MB.339PAN, il video dell'adrenalinico sorvolo delle @FrecceTricolori sulla griglia di partenza dell’A… - ScuderiaFerrari : Il debrief del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna con @Marc_Gene ?? #essereFerrari ?? #ImolaGP - flc_crea : RT @colla_vincenzo: Enti locali, ricerca e imprese al lavoro su 11 progetti innovativi per raccogliere sfida #greeneconomy. Straordinaria s… - redellezucche : Foto appena pubblicata @ Emilia-Romagna -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna

In"stiamo facendo tutto il possibile" "Stiamo facendo tutto il possibile per fare le cose in maniera migliore e più funzionale alle diverse esigenze": lo dice il presidente dell'...Covid Italia, ecco il bollettino di oggi. Registrati 8.864 nuovi casi su 146.728 tamponi e 316 morti.Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 2.102 test sono state riscontrate 52 positività al Covid 19, pari al 2,47%. Nel dettaglio, 32 sono state rilevate da 1.523 tamponi ...«Dalla prossima settimana cominciamo con gli over 60», annuncia il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, secondo il quale «il problema non era la nostra (delle Regioni, ndr) organizzazione ...Vota! Covid, 877 nuovi casi in Emilia Romagna; a Parma 67 positivi. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 359.206 casi di positività, ...