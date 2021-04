Governo britannico: «Faremo di tutto per fermare la Super League» (Di lunedì 19 aprile 2021) Oliver Dowden, ministro britannico dello Sport, ha espresso le proprie considerazioni sulla Super League: le sue dichiarazioni Oliver Dowden, ministro britannico dello Sport, ha espresso le proprie considerazioni sulla Super League. «Metteremo tutto quello che abbiamo a disposizione per evitare che ciò accada. Stiamo esaminando ogni opzione, dalla riforma della governance alla legge sulla concorrenza e i meccanismi che consentono al calcio di avere luogo. Rivedremo tutto ciò che il Governo fa per supportare questi club. Faremo tutto il necessario per proteggere il nostro gioco nazionale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Oliver Dowden, ministrodello Sport, ha espresso le proprie considerazioni sulla: le sue dichiarazioni Oliver Dowden, ministrodello Sport, ha espresso le proprie considerazioni sulla. «Metteremoquello che abbiamo a disposizione per evitare che ciò accada. Stiamo esaminando ogni opzione, dalla riforma della governance alla legge sulla concorrenza e i meccanismi che consentono al calcio di avere luogo. Rivedremociò che ilfa per supportare questi club.il necessario per proteggere il nostro gioco nazionale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

