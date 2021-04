Governo: Bettini a Renzi, ‘mai evocato ‘complotti’, leale a Draghi e Colle’ (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Matteo Renzi oggi ripropone nella sua intervista su Repubblica una polemica stucchevole e strumentale. Ripete che il sottoscritto avrebbe indicato in un complotto le ragioni della caduta del Governo Conte II. Ho già detto che non ho mai usato questo termine, che ha un preciso significato politico. Vale a dire: un coordinamento di forze di vario tipo nel preparare e perseguire un obbiettivo comune”. Così Goffredo Bettini, membro della direzione nazionale del Pd, risponde alle dichiarazioni di Matteo Renzi in una intervista pubblicata oggi su Repubblica.“Mai pensato che ciò sia avvenuto perché altrimenti avrei avuto l’obbligo di esplicitare i protagonisti di questo ordito. Ho parlato semplicemente, lo debbo ripetere per l’ennesima volta, di una convergenza di interessi. Concetto totalmente ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Matteooggi ripropone nella sua intervista su Repubblica una polemica stucchevole e strumentale. Ripete che il sottoscritto avrebbe indicato in un complotto le ragioni della caduta delConte II. Ho già detto che non ho mai usato questo termine, che ha un preciso significato politico. Vale a dire: un coordinamento di forze di vario tipo nel preparare e perseguire un obbiettivo comune”. Così Goffredo, membro della direzione nazionale del Pd, risponde alle dichiarazioni di Matteoin una intervista pubblicata oggi su Repubblica.“Mai pensato che ciò sia avvenuto perché altrimenti avrei avuto l’obbligo di esplicitare i protagonisti di questo ordito. Ho parlato semplicemente, lo debbo ripetere per l’ennesima volta, di una convergenza di interessi. Concetto totalmente ...

