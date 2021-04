Governo: Bettini a Renzi, 'mai evocato 'complotti', leale a Draghi e Colle' (2) (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - "La questione un po più grave è il tentativo di intorbidare le acque. La mia posizione avrebbe offeso Draghi e addirittura -prosegue Bettini- il presidente della Repubblica Mattarella. Renzi interpreta, in questo caso si, in modo offensivo, il pensiero delle più importanti cariche dello stato. Cosa c'entrano Draghi e Mattarella? Parliamo di fasi totalmente diverse. Prima è stato fatto cadere il Governo Conte II lasciando in una situazione drammatica e di emergenza il Paese". "A prendere alla lettera le stesse parole di Renzi, è stato proprio il segretario di Italia viva a determinare questo esito. Solo a quel punto, dopo vari tentativi non riusciti di allargare la maggioranza per formare un Conte III, Mattarella si è assunto il compito di dare una soluzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - "La questione un po più grave è il tentativo di intorbidare le acque. La mia posizione avrebbe offesoe addirittura -prosegue- il presidente della Repubblica Mattarella.interpreta, in questo caso si, in modo offensivo, il pensiero delle più importanti cariche dello stato. Cosa c'entranoe Mattarella? Parliamo di fasi totalmente diverse. Prima è stato fatto cadere ilConte II lasciando in una situazione drammatica e di emergenza il Paese". "A prendere alla lettera le stesse parole di, è stato proprio il segretario di Italia viva a determinare questo esito. Solo a quel punto, dopo vari tentativi non riusciti di allargare la maggioranza per formare un Conte III, Mattarella si è assunto il compito di dare una soluzione ...

