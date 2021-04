Governo: Bettini a Renzi, 'mai evocato 'complotti', leale a Draghi e Colle' (2) (Di lunedì 19 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 19 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

Linkiesta : Il caso Bettini dimostra che Letta non può stare «con Draghi ma anche con Conte». Il Pd è il primo partito nella s… - La7tv : #piazzapulita Bettini e il presunto complotto internazionale per far cadere il governo Conte, Enrico Letta: 'Conte… - generacomplotti : RT @zazoomblog: Governo: Bettini a Renzi ‘mai evocato ‘complotti’ leale a Draghi e Colle’ - #Governo: #Bettini #Renzi #evocato https://t.… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @mariamacina: 'Gli errori del Governo Conte sono stati enormi. Macroscopici. E molte cose stanno venendo a galla in questi giorni.' Il… - generacomplotti : RT @zazoomblog: Governo: Bettini a Renzi mai evocato complotti leale a Draghi e Colle (2) - #Governo: #Bettini #Renzi #evocato https://t.… -