Gomez a La7: "Ratio del vitalizio è garantire 'indipendenza' al parlamentare. Ma se come Formigoni te la sei venduta, è giusto restituirlo?" (Di lunedì 19 aprile 2021) A Non è l'Arena di domenica 18 aprile si torna a parlare anche di vitalizi dopo il caso di Roberto Formigoni. Secondo l'avvocato Maurizio Paniz, il vitalizio è lecito perché non è altro che un "trattamento pensionistico" come hanno detto le sezioni unite della Cassazione. Ma Peter Gomez, ospite anche lui di Giletti, ribatte: "Quello che non torna nel discorso, secondo me, è questo: lui cita le sentenze della Cassazione che hanno equiparato il vitalizio alla pensione, ma non dicono esattamente così. Dicono che è già stato stabilito che i parlamentari hanno diritto a un emolumento, perché tutti devono poter fare politica e perché va garantita l'indipendenza – spiega il direttore de IlFattoquotidiano.it – Il grande interrogativo che io pongo è che, se questa è la Ratio della Cassazione, ...

