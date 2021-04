Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 aprile 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi ma anche dalla crisi interna al Pd. Per la prima volta dal suo arrivo a Palazzo Chigi cala in maniera sensibile la fiducia nel nuovo esecutivo Draghi. Colpa dei problemi alla campagna vaccinale a alla lentezza dell'approvazione per il Decreto Ristori. E cala anche il gradimento per lo stesso premier sceso, secondo Emg, a 51 punti, molto lontano dai 63 di inizio mandato. Cresce invece il favore verso Giorgia Meloni che supera anche l'ex premier Giuseppe Conte. Tra i partiti in difficoltà la Lega che paga le polemiche ed i guai sulla gestione della campagna vaccinale in Lombardia. Una caduta che sembra inarrestabile per il partito di Salvini che si avvicina ...