Gli Extraliscio riportano in auge la musica da balera (Di lunedì 19 aprile 2021) Gli Extraliscio hanno riportato in auge andando a Sanremo con "Bianca Luce Nera" la musica da balera, per tanti anni considerata genere minore. Mirco Mariani con Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara hanno ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) Glihanno riportato inandando a Sanremo con "Bianca Luce Nera" lada, per tanti anni considerata genere minore. Mirco Mariani con Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara hanno ...

Advertising

Affaritaliani : Gli Extraliscio riportano in auge la musica da balera - flowofhappyness : RT @cioccograno: Per chi se lo fosse perso Orietta ha già collaborato anche con gli Extraliscio #ctcf - S_d_E_S : RT @cioccograno: Per chi se lo fosse perso Orietta ha già collaborato anche con gli Extraliscio #ctcf - FredMosby_ : RT @cioccograno: Per chi se lo fosse perso Orietta ha già collaborato anche con gli Extraliscio #ctcf - justcallme_sug : RT @cioccograno: Per chi se lo fosse perso Orietta ha già collaborato anche con gli Extraliscio #ctcf -