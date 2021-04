Gli esperti sulle riaperture: “Sì al loro anticipo ma non escludere nuove chiusure” (Di lunedì 19 aprile 2021) Per i virologi e gli esperti, escludere nuove chiusure è pericoloso. Seppure ammettono come sia possibile per il momento tentare la via di una timida ripresa, ammettono anche che escludere a priori nuove chiusure è pericoloso e deleterio. “Siamo in una fase in cui non possiamo più permetterci di sbagliare; se fossimo tornati in lockdown quest’inverno, adesso probabilmente qualcosa sarebbe già aperto. Speriamo piuttosto di tornare alla normalità almeno per Natale.” Così auspica Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione microbiologi clinici italiani e primario di Microbiologia all’ospedale di Legnano, che sostiene come: “Avremo a che fare con questo virus e con le sue varianti ancora per tanto tempo”. Massimo Galli è di una tesi ancora più rigorista e si ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Per i virologi e gliè pericoloso. Seppure ammettono come sia possibile per il momento tentare la via di una timida ripresa, ammettono anche chea prioriè pericoloso e deleterio. “Siamo in una fase in cui non possiamo più permetterci di sbagliare; se fossimo tornati in lockdown quest’inverno, adesso probabilmente qualcosa sarebbe già aperto. Speriamo piuttosto di tornare alla normalità almeno per Natale.” Così auspica Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione microbiologi clinici italiani e primario di Microbiologia all’ospedale di Legnano, che sostiene come: “Avremo a che fare con questo virus e con le sue varianti ancora per tanto tempo”. Massimo Galli è di una tesi ancora più rigorista e si ...

