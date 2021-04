Gli effetti della pandemia e l’importanza di andare dallo psicologo: smettiamo di vergognarcene (Di lunedì 19 aprile 2021) Qualche giorno fa, in maniera del tutto spontanea, mi è stata posta una domanda: come stessi vivendo questo periodo e che cosa era davvero cambiato rispetto allo scorso anno, quando una reclusione del tutto forzata ha investito la nostra quotidianità. Non ero dallo psicologo, era solo una chiacchiera con un’amica curiosa di sapere quanto si fosse evoluta la mia vita, e il mio modo di “esprimermi” in particolare. Piuttosto stupita, la prima cosa che ho risposto è stata “relativamente bene rispetto alle aspettative”. Dovendo fare una sorta di paragone, quello iniziato lo scorso marzo è stato un anno che mi ha destabilizzato ma fino ad un certo punto. Certo, chiudersi in casa equivale a rinunciare a tantissime cose, ma la mia reazione è stata un po’ diversa. Non ne ho fatto un dramma, per farla breve. Rea di essere una persona tendenzialmente incline alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Qualche giorno fa, in maniera del tutto spontanea, mi è stata posta una domanda: come stessi vivendo questo periodo e che cosa era davvero cambiato rispetto allo scorso anno, quando una reclusione del tutto forzata ha investito la nostra quotidianità. Non ero, era solo una chiacchiera con un’amica curiosa di sapere quanto si fosse evoluta la mia vita, e il mio modo di “esprimermi” in particolare. Piuttosto stupita, la prima cosa che ho risposto è stata “relativamente bene rispetto alle aspettative”. Dovendo fare una sorta di paragone, quello iniziato lo scorso marzo è stato un anno che mi ha destabilizzato ma fino ad un certo punto. Certo, chiudersi in casa equivale a rinunciare a tantissime cose, ma la mia reazione è stata un po’ diversa. Non ne ho fatto un dramma, per farla breve. Rea di essere una persona tendenzialmente incline alla ...

