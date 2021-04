Giustizia per Mario Paciolla: tre comuni del napoletano esporranno lo striscione per il cooperante morto in Colombia (Di lunedì 19 aprile 2021) Tre comuni dell’area a nord di Napoli esporranno lo striscione per chiedere Giustizia per Mario Paciolla. Continua la mobilitazione per chiedere la verità sulla morte di Mario Paciolla, il cooperante morto in Colombia dove era impegnato in una missione per conto dell’ONU. La tesi del suicidio, con cui gli investigatori locali hanno giustificato la morte, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 aprile 2021) Tredell’area a nord di Napoliloper chiedereper. Continua la mobilitazione per chiedere la verità sulla morte di, ilindove era impegnato in una missione per conto dell’ONU. La tesi del suicidio, con cui gli investigatori locali hanno giustificato la morte, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

LiciaRonzulli : Rinviato a giudizio per aver difeso i confini italiani. La stessa ipotesi di reato per cui un’altra procura ha chie… - LegaSalvini : Augusto #Minzolini: «A Palermo #Salvini per le navi dei migranti è sotto processo per sequestro di persona. A Catan… - renatobrunetta : Esprimo tutta la mia solidarietà, stima e affetto a @PieroSansonetti per la raffica di querele e azioni civili che… - Ali070405 : RT @robertosaviano: #Salvini farà i conti con la giustizia e con la propria coscienza, a me non interessa dargli un pulpito dal quale grugn… - Profilo3Marco : RT @LegaSalvini: Augusto #Minzolini: «A Palermo #Salvini per le navi dei migranti è sotto processo per sequestro di persona. A Catania il P… -