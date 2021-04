Giulia Salemi furiosa con Valentina Persia dopo il gesto contro Fariba

Advertising

domenicalive : Pierpaolo Pretelli ha presentato il piccolo Leonardo a Giulia Salemi. Vediamo la sua sorpresa a #DomenicaLive - Radio105 : Ecco la video intervista di #giuliasalemi a #105takeaway ?? #GiuliaxRadio105 #PRELEMI - veronic44576308 : tommy devo dire che nonostante il percorso passato con giulia salemi si dimostra imparziale nei confronti di fariba… - laura03514599 : RT @Alicarbss: Ho questa impressione secondo la quale Giulia Salemi ha una passione spropositata per i tatuaggi del suo fidanzato come una… - Manuel85bManuel : Dai un'occhiata al video di Giulia Salemi! #TikTok -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Isola 2021, Valentina Persia rifiuta di salutare Fariba: 'Deve sparire'.furiosa su twitter. Nuovo scontro tra le due donne anche durante la diretta della decima puntata. Come nella scorsa puntata, ancora una volta l'atteggiamento della comica e dalla figlia ...Tuttavia, sono state inevitabili le domande sulla nuova relazione cone sulla presunta ostilità della famiglia Pretelli verso la modella italo - persiana. In varie occasioni, la padrona ...A "L'Isola dei Famosi" si scaldano gli animi tra i naufraghi. A finire al centro delle polemiche è Fariba: la madre di Giulia Salemi ha riferito a Myrea che il gruppo l'ha definita "stupida" per poi ...Nella decima puntata dell’Isola dei Famosi, la Persia rifiuta di stringere la mano a Fariba Tehrani: “Mi ha calunniato” ...