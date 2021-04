Giulia Salemi è una ruba mariti? Dopo l’accusa di Caterina Collovati | parla il marito

Advertising

domenicalive : Pierpaolo Pretelli ha presentato il piccolo Leonardo a Giulia Salemi. Vediamo la sua sorpresa a #DomenicaLive - domenicalive : Caterina Collovati aveva accusato Giulia Salemi di averci provato con suo marito Oggi la verità di Fulvio a… - domenicalive : ?? Giulia Salemi diventa conduttrice! Su @MediasetPlay dal 16 aprile il suo nuovo programma, Salotto Salemi! ? Ne pa… - lixvspos : buongiorno con giulia salemi e ricordate che l’unica linea di costumi degna quest’anno è la sua ?? #prelemi - vendicativa69 : Giulia Salemi sempre un passo avanti , dico solo questo . Pierpaolo più veramente baciare e i piedi -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Ad uscire più forti di prima dal GF Vip, oltre a Stefania Orlando, anchee Pierpaolo Pretelli: i due hanno rinvigorito la propria popolarità e hanno persino trovato l'amore tanto da essere conosciuti oramai con i 'Prelemi'. Per il momento le cose sembrano ..., ex concorrente del Grande Fratello Vip, di quest'anno, debutta oggi, Venerdi 16 Aprile, come conduttrice del programma 'Salotto', in onda su Mediaset Play. Tra le ospiti della ...Ad uscire più forti di prima dal GF Vip, oltre a Stefania Orlando, anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: i due hanno rinvigorito la propria popolarità e hanno persino ...Dopo le accuse di Caterina Collovati contro Giulia Salemi, suo marito Fulvio Collovati ha preso le difese dell'influencer.