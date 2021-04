Giugliano | vaccini all’hub di via Antica Giardini | parlano i cittadini

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, rissa per l'ordine di precedenza nella somministrazione dei #Vaccini ** -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano vaccini

ilmattino.it

... 6 mamme e papà) e(33 genitori di 19 minorenni), e per altri 22 alunni è scattata la ... Bollettinocovid oggi 16 aprile/ 14.2 mln di dosi somministrate, immuni 4.2 39 GENITORI ...'La Regione Campania ha ricevuto un numero dipari al 25 per cento della popolazione. Siamo ...per bambini il negozio di Sant'Antimo (Napoli) per il quale i carabinieri diin Campania,...Scene di panico, caos e assembramenti al Distretto sanitario di Giugliano in via Tenente Basile. Stamattina tanta gente era assembrata all’esterno e all’interno degli uffici a causa della concomitanza ...Scene di panico, caos e assembramenti al Distretto sanitario di Giugliano in via Tenente Basile. Stamattina tanta gente era assembrata all'esterno e all'interno ...