Giudice sportivo, 5 gli squalificati per la 32a giornata di Serie A (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo in merito alla 31ª giornata del campionato di Serie A. Sono 5 i calciatori che salteranno la 32ª giornata che partirà già domani sera con l’anticipo in programma tra Verona e Fiorentina. I giocatori squalificati sono Rodrigo De Paul, che si è fatto espellere per un brutto fallo nel finale di match contro il Crotone e salterà la gara contro il Cagliari. Out nel turno infrasettimanale anche Diego Demme (Napoli), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Maya Yoshida (Bologna) e Amadou Diawara (Roma). Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono arrivate le decisioni delin merito alla 31ªdel campionato diA. Sono 5 i calciatori che salteranno la 32ªche partirà già domani sera con l’anticipo in programma tra Verona e Fiorentina. I giocatorisono Rodrigo De Paul, che si è fatto espellere per un brutto fallo nel finale di match contro il Crotone e salterà la gara contro il Cagliari. Out nel turno infrasettimanale anche Diego Demme (Napoli), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Maya Yoshida (Bologna) e Amadou Diawara (Roma). Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

