Giù i contagi, Liguria verso il giallo. E a Chiavari, nuovo hub in funzione dalle 8 alle 24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Toti chiede modifiche per le riaperture serali. Bucci: suolo pubblico gratis, permessi in 4-5 giorni Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 19 aprile 2021) Toti chiede modifiche per le riaperture serali. Bucci: suolo pubblico gratis, permessi in 4-5 giorni

Advertising

infoitinterno : Bollettino covid 18 aprile: contagi stabili, giù i ricoveri. Tra Bologna e Imola +188 casi e altri 11 morti - infoitsalute : Contagi giù: solo 35 casi Stessi numeri di ottobre - Centotorri : #100torri Covid, nell’ultima settimana contagi giù soprattutto a Grugliasco, Rivoli, Collegno, Pinerolo…… - Libero_official : Il #bollettino del 19 aprile: 8.864 contagiati, 19.669 guariti e 316 morti, giù anche i ricoveri in intensiva mentr… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Covid: in FVG terapie intensive sotto soglia per la prima volta da 5 mesi. Giù anche i nuovi positivi e i ricoveri in altri… -

Ultime Notizie dalla rete : Giù contagi 'Al Sud il virus circola, prematuro riaprire ora' (l'epidemiologa Bisceglia) ...in giù si prevedono settimane difficili' ha spiegato Bisceglia che aggiunge: adesso Sicilia, Campania, basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna hanno l'Rt sopra 1 e questo significa che i contagi sono ...

Covid, nel Bresciano 287 contagi in 24 ore: i nuovi casi Comune per Comune Giù la curva in provincia di Brescia: con un'incidenza di 148 nuovi casi ogni 100mila abitanti in ... 1.877 contagi contro 2.378, il 21,1% in meno. Più lenta ma comunque costante la discesa nel resto ...

Covid, giù contagi e ricoveri, una vittima in provincia di Rimini ChiamamiCittà ...insi prevedono settimane difficili' ha spiegato Bisceglia che aggiunge: adesso Sicilia, Campania, basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna hanno l'Rt sopra 1 e questo significa che isono ...la curva in provincia di Brescia: con un'incidenza di 148 nuovi casi ogni 100mila abitanti in ... 1.877contro 2.378, il 21,1% in meno. Più lenta ma comunque costante la discesa nel resto ...