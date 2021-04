Giù a Genova case dighe Begato. Bucci: 'basta zone ghetto' (Di lunedì 19 aprile 2021) Erano da poco passate le 17 quando la pinza dell'escavatore dei record, lo stesso che ha abbattuto parte delle vele di Scampia, ha dato il primo colpo a una delle due "dighe" di Begato ed è così che è ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) Erano da poco passate le 17 quando la pinza dell'escavatore dei record, lo stesso che ha abbattuto parte delle vele di Scampia, ha dato il primo colpo a una delle due "" died è così che è ...

Advertising

Maxtom49 : Non oso pensare a come ci andrà giu pesante #FattoQuotidiano già immagino le parole implacabili di #Travaglio e di… - giu_alessi : RT @ultimenotizie: 'Costretta ad avere rapporti sessuali di gruppo in camera da letto e nel box del bagno'. Quattro ragazzi della Genova be… - Giu_Fabiana : RT @patriGiancotti: Genova ?????????????? Porto Antico ? (?? mie) - Giu_Fabiana : RT @liliana_dorina: Genova ,Italia Borsa, Piazza de Ferrari #Genoa #Italy #travelphotography #streetphotography #cityandarchitecture #bla… - Paul19326668 : @eziomauro @repubblica Si ma ...non si può fare niente caro Erdogan... Lui a dietro il padrone oscuro...pensa che o… -

Ultime Notizie dalla rete : Giù Genova Giù a Genova case dighe Begato. Bucci: 'basta zone ghetto' "Oggi diciamo addio al concetto di ghetto - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci - noi vogliamo che in ogni quartiere coesistano abitazioni, uffici, servizi e negozi, questo è un cambio di rotta ...

Diga di Begato, la "supergru" inizia a mordere. Alle 17:06 il via alla demolizione ... buttar giù cosa non va bene e ricostruire. I lavori continueranno sino all'autunno. Sulla base di quel che sta accadedo ora sulla Diga avremo la possibilità di farne altre in futuro. Genova vuole ...

Meteo, :STOP Caldo crollo Temperatura fortissimo Meteo Giornale "Oggi diciamo addio al concetto di ghetto - ha detto il sindaco diMarco Bucci - noi vogliamo che in ogni quartiere coesistano abitazioni, uffici, servizi e negozi, questo è un cambio di rotta ...... buttarcosa non va bene e ricostruire. I lavori continueranno sino all'autunno. Sulla base di quel che sta accadedo ora sulla Diga avremo la possibilità di farne altre in futuro.vuole ...