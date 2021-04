Giovanna Abate vuota il sacco su Akash Kumar dopo l’Isola: “Non me la sono sentita…” (Di lunedì 19 aprile 2021) Giovanna Abate e Akash Kumar prima dell’Isola dei Famosi 15 Qualche settimana fa è uscita fuor la notizia che l’ex naufrago Akash Kumar e l’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanna Abate si sono frequentati da Natale del 2020 anno fino a pochi giorni prima della sua partenza per l’Isola dei Famosi 15. Un’informazione vera L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021)prima deldei Famosi 15 Qualche settimana fa è uscita fuor la notizia che l’ex naufragoe l’ex tronista di Uomini e Donne,sifrequentati da Natale del 2020 anno fino a pochi giorni prima della sua partenza perdei Famosi 15. Un’informazione vera L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Akash Kumar sparito dalla vita di Giovanna Abate: “Dovevamo vederci ma non ho voluto rincorrerlo” - #Akash #Kumar… - MondoTV241 : Giovanna Abate e Akash Kumar si sono visti dopo l'Isola? Ecco le parole di lei #GiovannaAbate #AkashKumar - ElisaDiGiacomo : Giovanna Abate su Akash Kumar: 'Non c'è stato alcun seguito dopo il suo ritorno' - blogtivvu : Isola dei Famosi, Akash Kumar e Giovanna Abate si sono sentiti? L’ex tronista interviene - Novella_2000 : Giovanna Abate rivela cosa è successo tra lei ed Akash dopo il suo rientro in Italia -