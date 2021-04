Giornata della Terra | parte da Pollica la maratona mondiale di Future Food Institute e Fao

Leggi su dire

(Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Da Pollica (Salerno), ‘perla’ del Cilento, Capitale della Dieta Mediterranea e casa italiana dei Climate Shapers, il 22 aprile parte la seconda edizione di ‘Food for Earth Day’, la maratona digitale di 24 ore sulla Sostenibilità organizzata da Future Food Institute e Fao in occasione della Giornata della Terra.Si tratta della più grande lezione digitale mondiale sul potere rigenerativo dei sistemi alimentari a beneficio del Pianeta che, come un’ideale torcia olimpica, viaggerà da Est a Ovest e coinvolgerà giovani attivisti, scienziati, premi Nobel, chef, agricoltori, startup, giornalisti, giovani leader, policymakers da ogni angolo del mondo con l’obiettivo condividere esperienze e saperi capaci di ispirare un approccio integrale all’ecologia mostrando modelli di produzione, condivisione e consumo sostenibili.L’evento, che si inserisce tra le iniziative organizzate da EarthDay.org, l’organizzazione di Washington che da 51 anni organizza la Giornata Mondiale della Terra, attraverserà tutti i paesi del G20, il Mediterraneo, paesi emergenti e zone del mondo Patrimonio Naturale dell’Umanità: si susseguiranno interventi da Australia, Corea del Sud, Indonesia, India, Cina, Giappone, Singapore, Russia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Marocco, Turchia, Vaticano, Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Sud Africa, Tunisia, Senegal, Costa d’Avorio, Congo, Zimbabwe, Stati Uniti d’America, Messico, Brasile, Repubblica Dominicana, Colombia, Costa Rica, Argentina e Canada.L’edizione 2021 si arricchirà anche di una fitta agenda di Climate Actions svolte da giovani attivisti e ‘limate Shapers’ in tutto il mondo. In Italia il collegamento ufficiale sarà da Pollica, modello per la valorizzazione della biodiversità e simbolo della lotta per la tutela dell’ambiente grazie alla missione del Sindaco Angelo Vassallo, che ha dato la vita per la rigenerazione e lo sviluppo sano e sostenibile della sua terra. Con lo slogan ‘La scuola si muove per salvare il Pianeta’, il 22 aprile il Future Food Institute con i climate shapers, il sindaco di Pollica Stefano Pisani, il Forum dei Giovani, e tutte le ragazze e i ragazzi delle scuole cittadine, assieme ai loro maestri, saranno protagonisti di una vera e propria lezione di educazione ambientale sul campo. Lezioni nella natura come innovazione della scuola per aumentare la consapevolezza delle nuove generazioni per la terra.Mediterraneo e Dieta Mediterranea saranno anche tematiche centrali all’interno del palinsesto della maratona globale a sottolineare la come questo lo stile di vita, patrimonio dell’Umanità Unesco, che mira all’armonia tra l’uomo e l’ambiente sia oggi strumento essenziale per la salvaguardia della biodiversità, dell’ecosistema che ci accoglie e della nostra identità.Diverse le figure istituzionali che porteranno un loro contributo alla maratona, interverranno tra gli altri: il direttore generale Fao QU Dongyu, il vicedirettore e consigliere speciale Fao Maurizio Martina, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, oltre a ministri e rappresentanze istituzionali da tutto il mondo. Pollica conferma così la sua vocazione ecologia ed oggi punta sulle nuove generazioni educando giovani consapevoli, attori cruciali nella difesa dell’ambiente. Qui si trova infatti la prima sede del Food & Climate Shapers Boot Camp, organizzato da Future Food Institute e Fao (Food and Agriculture Organization of the United Nations), che, nel solco degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, fornisce alle nuove generazioni gli strumenti per costruire modelli di sviluppo sostenibile.La diretta dell’evento sarà trasmessa integralmente sul canale Youtube di Future Food Institute e sul sito dell’evento www.foodforearth.org