Giornale: Questa Juventus nella Super League potrebbe fungere al massimo da affittuaria dello stadio (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Giornale dedica un pezzo di commento alla situazione del calcio che non può non riguardare ovviamente anche la creazione della nuova SuperLega di fatto nata ieri sera. Una notizia che arriva a poche ore dalla sconfitta della Juve a Bergamo contro l’Atalanta che dimostra, ancora una volta, i problemi della formazione di Pirlo, se ancora ce ne fosse bisogno, e permette al Giornale di parlare dei bianconeri in toni decisamente negativi Questa Juventus sull’orlo di una crisi e che nella Super League potrebbe fungere al massimo da affittuaria dello stadio Per quanto riguarda poi le risposte minacciose arrivate dai vertici del calcio Europeo e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) Ildedica un pezzo di commento alla situazione del calcio che non può non riguardare ovviamente anche la creazione della nuovaLega di fatto nata ieri sera. Una notizia che arriva a poche ore dalla sconfitta della Juve a Bergamo contro l’Atalanta che dimostra, ancora una volta, i problemi della formazione di Pirlo, se ancora ce ne fosse bisogno, e permette aldi parlare dei bianconeri in toni decisamente negativisull’orlo di una crisi e chealdaPer quanto riguarda poi le risposte minacciose arrivate dai vertici del calcio Europeo e ...

