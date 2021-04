Gioco legale bloccato? Lo Stato perde entrate e lavoro, la mafia fa affari d’oro (Di lunedì 19 aprile 2021) La poca lungimiranza e la poca capacità di chi amministra il nostro Paese si capisce anche da queste cose. Da quelle che considerano “piccole cose”, ma che per le casse dello Stato vogliono dire tanto. Parliamo di un argomento scomodo: il Gioco. Quello legale, ovviamente. Ma anche di quello illegale. Già, perché se da un lato quello legale ha subito una battuta d’arresto che ha significato tante perdite per lo Stato, quello illegale ha approfittato della situazione e si è arricchito ancora di più attraverso il web. Con 295 giorni di chiusura delle 5mila sale slot, delle 10mila agenzie di scommesse e di almeno 200 sale bingo quello del Gioco pubblico è uno dei settori più colpiti dalle restrizioni. E di riaperture ancora non se ne parla. Cosa comporta ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 19 aprile 2021) La poca lungimiranza e la poca capacità di chi amministra il nostro Paese si capisce anche da queste cose. Da quelle che considerano “piccole cose”, ma che per le casse dellovogliono dire tanto. Parliamo di un argomento scomodo: il. Quello, ovviamente. Ma anche di quello il. Già, perché se da un lato quelloha subito una battuta d’arresto che ha significato tante perdite per lo, quello ilha approfittato della situazione e si è arricchito ancora di più attraverso il web. Con 295 giorni di chiusura delle 5mila sale slot, delle 10mila agenzie di scommesse e di almeno 200 sale bingo quello delpubblico è uno dei settori più colpiti dalle restrizioni. E di riaperture ancora non se ne parla. Cosa comporta ...

Advertising

Montecitorio : Sistema bancario e #gioco legale, in Commissione #Banche audizione del direttore generale dell’Associazione bancari… - Jammasrl : #AttualitàSX #Politica #endrizzi #gioco #m5s Giochi, Endrizzi (M5S): “Non si può scherzare sulla salute. Il teorema… - GiocoLegItalia : Bonus Fedeltà 1.360 Casinò Snai, Platinum Aces Bwin, Alla scoperta di Playson Netbet - Jammasrl : #ApparecchiIntrattenimento #Politica Giochi. Bernardi a Bonaccini (Emilia Romagna): “Basta chiacchiere, anche le im… - EBamusement : “Strozzini di Stato”. @VBeccalossi oggi in aula per rispondere delle offese agli operatori di gioco legale… -