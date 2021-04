Ginnastica, Vanessa Ferrari torna agli Europei dopo 6 anni. La bacheca di medaglie è sempre luccicante (Di lunedì 19 aprile 2021) Vanessa Ferrari parteciperà agli imminenti Europei 2021 di Ginnastica artistica a sei anni di distanza dalla sua ultima apparizione nella competizione continentale. La Farfalla di Orzinuovi era scesa in pedana a Montpellier 2015, dopo aver superato la mononucleosi nei primi mesi della stagione. Nel 2016 si concentrò sulle Olimpiadi (dove fu quarta al corpo libero), nel 2017 gareggiò esclusivamente ai Mondiali (dove si ruppe il tendine d’Achille), nel 2018 era impegnata nel recupero dall’infortunio, nel 2019 puntò sulla Coppa del Mondo qualificante per le Olimpiadi e l’anno scorso fu chiaramente condizionato dall’emergenza sanitaria. Questa volta la bresciana non si è potuta fare scappare gli Europei, visto che mettono in palio due pass (non nominali) ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021)parteciperàimminenti2021 diartistica a seidi distanza dalla sua ultima apparizione nella competizione continentale. La Farfalla di Orzinuovi era scesa in pedana a Montpellier 2015,aver superato la mononucleosi nei primi mesi della stagione. Nel 2016 si concentrò sulle Olimpiadi (dove fu quarta al corpo libero), nel 2017 gareggiò esclusivamente ai Mondiali (dove si ruppe il tendine d’Achille), nel 2018 era impegnata nel recupero dall’infortunio, nel 2019 puntò sulla Coppa del Mondo qualificante per le Olimpiadi e l’anno scorso fu chiaramente condizionato dall’emergenza sanitaria. Questa volta la bresciana non si è potuta fare scappare gli, visto che mettono in palio due pass (non nominali) ...

