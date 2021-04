Ginnastica artistica, Europei 2021: a che ora gareggia l’Italia? Ferrari, Maggio, D’Amato all-around. Villa 2 attrezzi (Di lunedì 19 aprile 2021) Vanessa Ferrari, Martina Maggio, Alice D’Amato disputeranno l’all-around agli Europei 2021 di Ginnastica artistica. Giorgia Villa si cimenterà soltanto alla trave e alle parallele asimmetriche. Queste sono le decisioni del DT Enrico Casella in vista della rassegna continentale, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. Oggi si sono disputate le prove podio, mercoledì è previsto il turno di qualificazione: D’Amato e Villa in prima suddivisione (ore 10.00), Maggio e Ferrari in terza (ore 16.00). Va ricordato che Vanessa e Martina andranno a caccia di un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021 (carta non nominale, ce ne sono due in palio). Gli ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) Vanessa, Martina, Alicedisputeranno l’all-aglidi. Giorgiasi cimenterà soltanto alla trave e alle parallele asimmetriche. Queste sono le decisioni del DT Enrico Casella in vista della rassegna continentale, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. Oggi si sono disputate le prove podio, mercoledì è previsto il turno di qualificazione:in prima suddivisione (ore 10.00),in terza (ore 16.00). Va ricordato che Vanessa e Martina andranno a caccia di un pass per le Olimpiadi di Tokyo(carta non nominale, ce ne sono due in palio). Gli ...

