Giappone | bilancia commerciale marzo chiude in surplus

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Ladeltorna in. Secondo il Ministero delle Finanze del(MOF), il saldodestagionalizzato ha registrato un avanzo di 663,7 miliardi di yen. Il dato si confronta con l’attivo di cicra 215,9 miliardi di yen di febbraio, mentre a2020 si era registrato un attivo di 7,5 miliardi. Le attese del mercato indicavano unmeno ampio di 490 miliardi di yen. In termini di volumi, l’export segnala un aumento tendenziale del 16,1% a 7.378,1 miliardi di yen, mentre le importazioni hanno registrato una salita del 5,7% a 6.714,4 miliardi di yen.

