Gianni Morandi e il regalo che fa tornare il sorriso dopo l’incidente

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 19 aprile 2021) Finito il weekend,è tornato sui social per condividere con la community unricevuto e chiedere consigliè tornato a casa e sta riprendendo a vivere tra le comodità di un ambiente domestico. Il cantante bolognese è tornato pure su Instagram dove non ha mai smesso di interagire con la sua community anche quando era ricoverato in ospedale. Con i fans ha condiviso momenti di dolore e di gioia di queste ultime settimane, senza mai nascondere la verità su come stava realmente. Sempre con unpieno e radioso,ha raccontato che la parte rimasta più danneggiata dalè la mano destra per la quale ci vorrà più tempo per ...