Giannelli | ' Rientro al 100%? Dobbiamo lasciare alle scuole la libertà di scegliere'

Advertising

zazoomblog : Scuola si va verso il rientro al 100%. Da sciogliere nodo trasporti. Giannelli: Bene ma si concluda il piano vaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : Giannelli Rientro

Orizzonte Scuola

Il presidente dell'Associazione Presidi è intervenuto a Omnibus con la politologa Sofia Venutura, il sindaco di Firenze Nardella e Anna Rubartelli dell'Università Vita - Salute S. Raffaele di ...Il presidente dell'Associazione Presidi è intervenuto a Omnibus con la politologa Sofia Venutura, il sindaco di Firenze Nardella e Anna Rubartelli dell'Università Vita - Salute S. Raffaele di ...Anche i sindacati invitano il Governo a rivalutare la decisione di far tornare tutti gli studenti in presenza il prossimo 26 aprile.Nonostante le continue richieste ancora non è arrivata nessuna risposta dal governo su Italcomp, il progetto deve ripartire, questa inerzia sta ammazzando due fabbriche, di due d ...