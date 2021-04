Germania, i Verdi esprimono per la prima volta la loro candidata Cancelliera: è Annalena Baerbock (Di lunedì 19 aprile 2021) Donna, 40 anni, prima candidata nella storia dei Verdi tedeschi alla Cancelleria per le elezioni del 26 settembre. La scelta del partito, ora secondo nei sondaggi con 20% delle preferenze di voto, è caduta sulla deputata Annalena Baerbock, come ha annunciato il leader della formazione ambientalista Robert Habeck: “È un giorno speciale nella storia dei Verdi e della nostra storia”, ha dichiarato, dicendosi orgoglioso di avere “costruito un nuovo stile di conduzione del partito. Pensiamo che abbia fatto bene al partito. Ho sempre voluto che il potere fosse vissuto così. Entrambi volevamo farlo – ha detto rispetto alla candidatura alla Cancelleria – ma solo uno poteva”. Baerbock è nel parlamento nazionale dal 2013, ma non ha esperienza di governo. “Sì, non sono stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Donna, 40 anni,nella storia deitedeschi alla Cancelleria per le elezioni del 26 settembre. La scelta del partito, ora secondo nei sondaggi con 20% delle preferenze di voto, è caduta sulla deputata, come ha annunciato il leader della formazione ambientalista Robert Habeck: “È un giorno speciale nella storia deie della nostra storia”, ha dichiarato, dicendosi orgoglioso di avere “costruito un nuovo stile di conduzione del partito. Pensiamo che abbia fatto bene al partito. Ho sempre voluto che il potere fosse vissuto così. Entrambi volevamo farlo – ha detto rispetto alla candidatura alla Cancelleria – ma solo uno poteva”.è nel parlamento nazionale dal 2013, ma non ha esperienza di governo. “Sì, non sono stata ...

Advertising

NicolaPorro : Dalla Germania al sindaco Sala, si prepara un’onda verde. Ma il Recovery fund ce ne svela la vera natura. Brutte no… - MajaWeber1 : RT @mastrobradipo: #Germania, i #Verdi hanno scelto: sarà la politologa ed ex campionessa di trampolino Annalena Baerbock a correre per la… - deustronzio : RT @jeperego: #Germania, è una donna, Annalena #Baerbock, la candidata dei Verdi alla cancelleria per le elezioni di settembre. Il dopo #M… - kudablog : RT @repubblica: Germania, i Verdi hanno scelto: sarà la ex campionessa di tuffi Annalena Baerbock a correre per la cancelleria https://t.co… - mastrobradipo : #Germania, i #Verdi hanno scelto: sarà la politologa ed ex campionessa di trampolino Annalena Baerbock a correre pe… -