Germania: è Baerbock la candidata dei Verdi alla Cancelleria (Di lunedì 19 aprile 2021) È Annalena Baerbock la candidata dei Verdi alla Cancelleria per le elezioni del 26 settembre in Germania, che apriranno il post Merkel. "Inizia oggi un nuovo capitolo per il nostro partito" e in caso ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) È Annalenaladeiper le elezioni del 26 settembre in, che apriranno il post Merkel. "Inizia oggi un nuovo capitolo per il nostro partito" e in caso ...

Advertising

MajaWeber1 : RT @mastrobradipo: #Germania, i #Verdi hanno scelto: sarà la politologa ed ex campionessa di trampolino Annalena Baerbock a correre per la… - deustronzio : RT @jeperego: #Germania, è una donna, Annalena #Baerbock, la candidata dei Verdi alla cancelleria per le elezioni di settembre. Il dopo #M… - kudablog : RT @repubblica: Germania, i Verdi hanno scelto: sarà la ex campionessa di tuffi Annalena Baerbock a correre per la cancelleria https://t.co… - mastrobradipo : #Germania, i #Verdi hanno scelto: sarà la politologa ed ex campionessa di trampolino Annalena Baerbock a correre pe… - wang081172ye : RT @messveneto: Germania, i Verdi scelgono Annalena Baerbock come candidata cancelliera: «Sono convinta che questo Paese abbia bisogno di u… -