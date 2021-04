Germania | Annalena Baerbock nominata candidata cancelliere dei Verdi**

(Di lunedì 19 aprile 2021) Berlino, 19 apr. (Adnkronos) - La co presidente dei Verdi tedeschiè statadal Partito. E' la prima volta che i Verdi, ora al secondo posto nei sondaggi in vista delle elezioni di settembre, con il 20 per cento dei possibili voti, nominano un candidato Premier.

In lizza ci sono Robert Habeck, 51 anni, già ministro dell'Ambiente per sei anni nel land dello Schleswing - Holstein, dal 2019 fuori dai social media, eBaerbock, 40 anni, deputata dal 2013.... mascella forte e mento volitivo inclusi, è il più popolare degli uomini politici indopo Angela Merkel. Lei,Baerbock, 40 anni, è la più grintosa, impressionante donna politica ...Berlino, 19 apr. (Adnkronos/Dpa) - Per la prima volta nella sua storia, il partito dei Verdi tedeschi sceglie un candidato per la carica di cancelliere in vista delle elezioni del prossimo settembre a ...Robert o Annalena? Oggi il vertice dei Verdi tedeschi, partito ambientalista ma anche fortemente riformista in grande ascesa, sceglie il candidato alla Cancelleria per le prossime elezioni: che sia il ...