**Germania: Annalena Baerbock nominata candidata cancelliere dei Verdi** (Di lunedì 19 aprile 2021) Berlino, 19 apr. (Adnkronos) – La co presidente dei Verdi tedeschi Annalena Baerbock è stata nominata dal Partito candidata cancelliere. E' la prima volta che i Verdi, ora al secondo posto nei sondaggi in vista delle elezioni di settembre, con il 20 per cento dei possibili voti, nominano un candidato Premier. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

