Germania, Annalena Baerbock correrà per la cancelleria. La prima volta dei Verdi (Di lunedì 19 aprile 2021) La deputata Annalena Baerbock, 40 anni, è la nuova candidata cancelliera del partito dei Verdi alle elezioni federali del 26 settembre, appuntamento che segnerà la fine dell'era Merkel. È la prima volta che il partito ambientalista tedesco corre per la più importante carica del Paese. "Inizia oggi un nuovo capitolo per il nostro partito" e, in caso di vittoria, "per il nostro Paese", ha commento Barbock. La notizia è stata annunciata da Robert Habeck, co-presidente dei Verdi e candidato "sconfitto". "È un giorno speciale nella storia dei Verdi e della nostra storia", ha detto Habeck.

