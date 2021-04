Genoa in forma a Milano, ora testa al Benevento (Di lunedì 19 aprile 2021) Genoa non premiato dalla fortuna, perde a Milano con autorete di Scamacca L’anticipo delle 12:30 della Serie A prevede la sfida tra due dei club più antichi e gloriosi d’Italia ovvero il Milan e il Genoa. I 22 che inizialmente si sono dati battaglia sono i seguenti: Donnarumma; Kalulu, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao per i lombardi e per i liguri Perin, Goldaniga, Masiello, Zajc, Ghiglione, Strootman, Radovanovic, Cassata, Badelj, Destro, Scamacca. La partita si sblocca dopo 13 minuti con un siluro dal limite dell’area di rigore di Rebic che si insacca del numero 1 del Genoa. Da quel momento però i rossoblu hanno iniziato a reagire e a raggiungere il pari con l’ex di turno Mattia Destro. Nel secondo tempo però è arrivato il vantaggio del Milan con il sfortunato autogol ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 19 aprile 2021)non premiato dalla fortuna, perde acon autorete di Scamacca L’anticipo delle 12:30 della Serie A prevede la sfida tra due dei club più antichi e gloriosi d’Italia ovvero il Milan e il. I 22 che inizialmente si sono dati battaglia sono i seguenti: Donnarumma; Kalulu, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao per i lombardi e per i liguri Perin, Goldaniga, Masiello, Zajc, Ghiglione, Strootman, Radovanovic, Cassata, Badelj, Destro, Scamacca. La partita si sblocca dopo 13 minuti con un siluro dal limite dell’area di rigore di Rebic che si insacca del numero 1 del. Da quel momento però i rossoblu hanno iniziato a reagire e a raggiungere il pari con l’ex di turno Mattia Destro. Nel secondo tempo però è arrivato il vantaggio del Milan con il sfortunato autogol ...

Advertising

Enzovit : Genoa in forma a Milano, ora testa al Benevento - sportli26181512 : A. Vianello: 'La vita è fatta anche di fortuna, Kjaer il capo degli audaci': Andrea Vianello, intervenuto su Twitte… - infoitsport : Genoa in forma, ma attenzione al Benevento - PianetaGenoa1893 - LPincia : RT @pianetagenoa: Genoa in forma, ma attenzione al Benevento - - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Genoa in forma, ma attenzione al Benevento - -