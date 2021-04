GdS - Super Lega stile Nba: folle spettacolarizzazione. Pronta causa da 60 miliardi (Di lunedì 19 aprile 2021) Un torneo che ucciderebbe campionati, coppe nazionali, coppe europee, forse nazionali, in nome di una folle spettacolarizzazione da Nba ', la valutazione odierna del quotidiano. Uefa, Federazioni e ... Leggi su interdipendenza (Di lunedì 19 aprile 2021) Un torneo che ucciderebbe campionati, coppe nazionali, coppe europee, forse nazionali, in nome di unada Nba ', la valutazione odierna del quotidiano. Uefa, Federazioni e ...

Advertising

infoitsport : Prima GdS - Superlega? Super no. Inter, ErikSì - FcInterNewsit : Prima GdS - Superlega? Super no. Inter, ErikSì - GManiscalco71 : L’errore commesso in prima pagina dal @GDS_it questa mattina è davvero incommentabile. Dimostra tante cose...una su… -