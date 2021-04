Gb, il premier Johnson si gode la prima pinta di birra (Di lunedì 19 aprile 2021) Il premier britannico dietro al bancone di un pub come simbolo di ripartenza e normalità. Boris Johnson a Wolverhampton, un distretto metropolitano delle dalla riapertura di pub e locali solo all'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) Ilbritannico dietro al bancone di un pub come simbolo di ripartenza e normalità. Borisa Wolverhampton, un distretto metropolitano delle dalla riapertura di pub e locali solo all'...

Advertising

milansette : Superlega, il premier inglese Johnson: 'Faremo tutto il possibile per fermarla' - BeppeSama : RT @carlasignorile: #SuperLega, il premier ???? Boris #Johnson vuole bloccare il progetto ?? perché 'non sarebbe una buona notizia per i tifo… - Mediagol : #Video Superlega, il premier britannico Boris Johnson: 'I club mantengano la loro storia. Faremo di tutto per ferma… - ilriformista : Le parole del Premier Draghi, dopo quelle del britannico Johnson e del Presidente francese Macron. Il caso Superleg… - AndreaMarroni : @ricpuglisi Oggi in Europa conta solo il calcio: abbiamo zero interesse per la pandemia e il po'ro Speranza. Anche… -