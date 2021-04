Gal Gadot | «Wonder Woman come Lady Diana»

(Di lunedì 19 aprile 2021) Gal Gadot, che ancora non ha dato conferma di un suo coinvolgimento nel terzo capitolo di Wonder Woman, ha voluto rivelare come, negli anni, abbia deciso di costruire il proprio personaggio. «Ricordo di aver visto un documentario sulla principessa Diana», ha spiegato l’attrice a Vanity Fair, riavvolgendo i pensieri fino al giorno in cui le è stato chiesto di portare al cinema l’eroina Dc. «C’era una parte, nel documentario, in cui veniva ricordata l’estrema compassione di Lady D, il suo prendersi cura degli altri. Allora», come in un’epifania subitanea, «Nella mia testa, è suonato un campanello. Ding ding ding», ha mimato Gal Gadot, dicendo di aver preso consapevolezza in quell’esatto istante di quel che la sua Diana Prince avrebbe dovuto essere.

Advertising

GiorgiaLo9 : @Cohen60210686 È vero assomiglia a gal gadot - gaetano_barbati : Affascinante e intrigante, sì, ma mai quanto Gal Gadot, Bar Rafaeli e soprattutto Natalie Portman. Anche perché cre… - cavalierebianc5 : @ebreieisraele Dimentichi #Gutgeld #Lerner #Schlein ... ?????? ma poi chissene: c’è Gal Gadot che ci fa amare la stella di Davide! ?? - Lisa91139249 : RT @BeyondThePlot: La nostra 'Wonder Woman' è incinta: Gal Gadot aspetta il terzo figlio?? #GalGadot #WonderWoman - Finnwolfhardino : RT @serenarealf: fake NECESSARI: INNANZITUTTO QUELLI DI GOSSIP GIRL PERCHÈ IO VI FUCILO BASTARDI wonder woman (si proprio gal gadot) jess b… -

Ultime Notizie dalla rete : Gal Gadot

Vanity Fair.it

Quella che racconta Cadwallader per Mugler, è sicuramente un'amazzone hi - tech , moderna, più vicina a quella interpretata dain Wonder Woman, ma in puro stile Mugler, che aggiunge alle ...Wonder Woman, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24protagonista del film stand alone su Wonder Woman. Diana lascia le Amazzoni per porre fine alla Grande Guerra. Film thriller da vedere ...Ecco la guida tv e la programmazione di stasera lunedì 19 aprile 2021 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:25, ci sarà la miniserie con Vittoria Puccini La fuggitiva. S ...Spinta da film, serie TV e da testimonial noti, la cultura per le moto custom si sta diffondendo sempre più, diventando un vero e proprio stile di vita.