Gaffe di Mara Venier | pubblica la foto di Sabrina Ferilli | ma commette un errore

(Di lunedì 19 aprile 2021) Potrebbe sembrare una scena del film Genitori VS Influencer invece è stata una puntata di Domenica In.ha spiegato come sino lesu Instagram a, ma ha commesso une laè divenuta esilarante. LEGGI ANCHE:parla di Maria De Filippi, cosa rivela aCome dicevamo ospite della puntata di Domenica 18 aprile del salotto diè stata. Parlando di social, l’attrice ha ammesso sinceramente di non essere capace ad utilizzarli e quindi ha una persona di fiducia che cura e gestisce i suoi account. Zia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gaffe Mara

Il Tempo

Anche quando è andato ospite daVenier a Domenica In è rimasto molto sulle sue e ha scelto la discrezione eVenier, sua grande amica, ha rispettato il desiderio di Alberto Matano di non ...Ma è proprio nel salotto dell'amicache Cristiano è tornato a parlare del suo attuale fidanzato, un uomo turco di cui però non si conosce il nome e, dunque, l'identità. A Domenica In ha però ...Un simpatico siparietto in pieno stile Mara Venier a Domenica In con Sabrina Ferilli e lo sconcerto di quest'ultima ...Mara Venier va dritta per la sua strada e ancora una volta supera ... su Pierpaolo e proprio con riferimento alla coppia la conduttrice si è imbattuta in una gaffe: i tanti fan di questa storia ...