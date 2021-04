Advertising

04_remo : RT @DataroomCorsera: Dopo i casi di trombosi verificatesi con AstraZeneca, Ema ha raccolto i dati europei sulle trombosi prima delle campag… - PiccoliGiorgia : RT @DataroomCorsera: ?? Al 4 aprile, su 35 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca somministrate, erano stati segnalati 222 trombosi. Di que… - federica_ravera : RT @GloriaGiambart1: #Gabanelli : vaccini, come quando e perché i benefici superano i rischi. E comunque si, ben detto: 'dobbiamo prenderc… - chiadaina : RT @DataroomCorsera: Dopo i casi di trombosi verificatesi con AstraZeneca, Ema ha raccolto i dati europei sulle trombosi prima delle campag… - Pacio1961 : -

Ultime Notizie dalla rete : Gabanelli vaccini

TG La7

Una partita più appetitosa deidal punto di vista della ricaduta politica ed elettorale. ... dove troverà agevolmente articoli sul tema di Milenae Simona Ravizza. Se non ha tempo, ...... dal momento che effettuare 8 milioni di tamponi, spiega Milena, potrebbe comportare l'... Un'operazione, quella dei tamponi salivari, che insieme aiper gli studenti, potrebbe ...Covid, quando finirà l'emergenza: Draghi vuole ristrutturare la sanità in vista dei prossimi mesi in cui vivremo ancora col virus ...Il punto sui tamponi salivari nelle scuole, in vista della riapertura e del ritorno in classe in presenza al 100% ...