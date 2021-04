'Furiosa', in Australia le riprese del prequel di 'Mad Max: Fury Road' con Anya Taylor Joy (Di lunedì 19 aprile 2021) In conferenza stampa, il regista George Miller ha annunciato che a giugno in Australia inizieranno le riprese di 'Furiosa' , atteso prequel di 'Mad Max: Fury Road' . Racconterà la vita e le gesta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) In conferenza stampa, il regista George Miller ha annunciato che a giugno ininizieranno ledi '' , attesodi 'Mad Max:' . Racconterà la vita e le gesta ...

