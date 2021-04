Furiosa: il prequel di Mad Max: Fury Road sarà girato in Australia, l'uscita nel 2023 (Di lunedì 19 aprile 2021) Furiosa, il preannunciato prequel di Mad Max: Fury Road, verrà girato nell'Outback Australiano e arriverà nei cinema nel 2023, Charlize Theron non tonerà. Furiosa, il preannunciato prequel di Mad Max: Fury Road, verrà girato in Australia, più precisamente nel suggestivo Outback Australiano, e arriverà nei cinema nel 2023. Al posto di Charlize Theron è in arrivo la star de La regina degli scacchi Anya Taylor-Joy. Furiosa sarà un prequel delle vicende mostrate in Mad Max: Fury Road. Anya Taylor-Joy si calerà nei panni di Furiosa e al suo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 aprile 2021), il preannunciatodi Mad Max:, verrànell'Outbackno e arriverà nei cinema nel, Charlize Theron non tonerà., il preannunciatodi Mad Max:, verràin, più precisamente nel suggestivo Outbackno, e arriverà nei cinema nel. Al posto di Charlize Theron è in arrivo la star de La regina degli scacchi Anya Taylor-Joy.undelle vicende mostrate in Mad Max:. Anya Taylor-Joy si calerà nei panni die al suo ...

